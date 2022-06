homify 360°: Gemütliches Holzhaus in Voralberg

Die Herausforderung bestand zunächst darin, ein Haus zu planen und das entstehende Volumen in die bereits vorgegebenen Umrisse des vorherigen Gebäudes einzusetzen. Es mussten die gleichen Konturen genutzt werden, weil das direkt angrenzende Haus bestehen blieb. So musste eine Orientierung in Richtung Süden ausgeschlossen werden. Die Ansicht des Gebäudes präsentiert sich introvertiert und unauffällig und lässt nicht vermuten, was sich im Inneren des Hauses verbirgt.