homify 360°: Villa mit Blick auf Rio de Janeiro

Das Architekturbüro unserer Expertin Gisele Taranto stand in einer exklusiven Gegend von Rio de Janeiro vor der Aufgabe, eine Villa zu renovieren und zu modernisieren. Die Residência Mirante bietet, wie der Name bereits vermuten lässt, einen atemberaubenden Ausblick über die Stadt und die Landschaft drum herum. Doch der Vorteil, den die erhöhte Lage des Hauses mit sich bringt, war auch gleichzeitig eine Herausforderung bei der Konzeption des Gebäudes. Aufgrund der extremen Hanglage waren die einzelnen Bereiche des Hauses vorher sehr unzusammenhängend und kaum miteinander verbunden, was sich nun ändern sollte. Hier kommen die eindrucksvollen Bilder des Projekts.