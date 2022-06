homify 360°: Modernisierung eines Hauses aus den 1970er Jahren

Besonders viel Wert legten die Bauherren auf die Gestaltung der Küche. Diese wurde in zwei Zonen gegliedert: Im Mittelpunkt steht die Kochinsel, an der sich Barhocker ansiedeln und man so das Kochgeschehen bestens beobachten kann. Den anderen Bereich stellt die Küchenzeile dar, die sich längsseitig zur Wand erstreckt und besonders viel Stauraum bietet. Sehr dominant zeigt sich hier die Verwendung von Holz. Die Fenster verlaufen über das Eck und sind ähnlich wie in ein Fachwerk in die Ausschnitte eingefügt. An der Stirnseite wurde ein schmaler Wandbereich eingeplant, der die zusätzliche Ablagefläche schafft.