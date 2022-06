Schmale Räume einrichten

Ein zu schmaler Raum gehört häufig zu den Problemzimmern in unserem Zuhause. Ist man darauf angewiesen, in diesem Raum ein Schlafzimmer einzurichten, stellt sich die Frage, wie man bloß das Bett und einen Kleiderschrank dort unterbringen kann. Den Raum selbst könnt ihr mit unseren Tipps zwar nicht vergrößern, aber wir verraten euch ein paar Tricks, mit denen das Ganze zumindest optisch proportionaler wirkt. So wird selbst das Wohnzimmer oder der Arbeitsplatz in einem schmalen Raum super gemütlich.