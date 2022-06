Pariser Dachbodenwohnung: ein echtes Platzwunder

Um das Platzangebot in der Dachbodenwohnung komplett auszunutzen, wurde ein offener Grundriss gewählt. Die Wohn -, Ess- und Kochbereiche siedeln sich alle um den großen Kamin an, der den Raum dominiert. Die gesamte Dachbodenwohnung wird so um diese bauliche Begebenheit herum strukturiert. So entstehen trotz des offenen Grundrisses einzelne, abgetrennte Bereiche, die nur durch einen schmalen Durchgang seitlich des Kamins miteinander verbunden sind. Der Kamin wurde durch die teilweise Freilegung seines Backsteinaufbaus optisch noch mehr in den Mittelpunkt der Wohnung gerückt.

Die Küche wurde, um Platz zu sparen, einzeilig platziert. Natürliche Arbeitsplatten aus Holz fügen sich harmonisch in das rustikale Gesamtbild mit dem Backstein und den freigelegten Dachstreben ein.