Weihnachten in Deutschland: Bräuche und Traditionen

Nachdem wir uns nun also vier Wochen lang durch Adventskalender und Weihnachtsmärkte gefuttert, jede Menge Glühwein intus und tonnenweise Plätzchen gebacken, den alljährlichen Shoppingwahn sowie sämtliche Weihnachtsfeiern wohlbehalten überstanden und die Wohnung in Lichterketten und Lametta gehüllt haben, ist es endlich soweit: Heiligabend ist da und somit der Höhepunkt der deutschen Weihnachtszeit. Übrigens: Auch wenn es der wichtigste Weihnachtstag für uns ist, ist der 24. Dezember kein offizieller Feiertag, was bedeutet, dass die meisten Läden bis 14 Uhr geöffnet haben. Wer möchte, kann also noch last minute Geschenke oder Zutaten für das große Weihnachtsessen kaufen. Was an diesem Tag sonst noch passiert? In vielen Familien wird jetzt der Baum festlich geschmückt und eine Weihnachtskrippe aufgestellt, während in der Küche Hochbetrieb herrscht.

Darüber, was an Weihnachten auf den Tisch kommt, gehen die Meinungen und Traditionen übrigens ziemlich weit auseinander. In vielen Familien gibt es ein Festessen, das oft aus Gänsebraten und Knödeln oder dem traditionellen Weihnachtskarpfen besteht. In anderen Familien wird das große Festmahl auf den ersten oder zweiten Weihnachtstag verschoben und an Heiligabend gibt es nur ein schnelles Essen wie zum Beispiel Würstchen mit Kartoffelsalat, damit die Kinder nicht so lange auf die Bescherung warten müssen, die für sie den Höhepunkt des Weihnachtsfests darstellt. Bevor es ans Auspacken der Geschenke unter dem Christbaum geht, wird in vielen Familien aber noch die Weihnachtsgeschichte vorgelesen beziehungsweise gemeinsam gesungen.

Nach der Bescherung geht es – zumindest für den katholischen und gläubigen Teil der Bevölkerung – in die Christmette. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Gottesdienst des Weihnachtsfestes, in dem um Mitternacht die Geburt Jesu gefeiert wird.