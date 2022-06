Dachterrasse gestalten – so geht’s!

Das Wohnzimmer nach draußen verlagern – mit einer Terrasse ist dies möglich. Befindet sich diese auch noch auf dem Dach, so umgibt uns nicht nur das fantastische Gefühl von Weite, sondern wir sind auch dem Himmel ein Stückchen näher. Eine Dachterrasse ermöglicht es uns, der Enge der Straßen zu entfliehen, zur Ruhe zu kommen, sich zu entspannen, gemeinsame Grillabende mit Freunden zu verbringen und dazu einen herrlichen Ausblick genießen zu können. Ja, so eine Dachterrasse ist echt etwas Feines. Damit dieser freie Platz an der Luft aber auch zu eurem absoluten Lieblingsort wird, gilt es ein paar Dinge zu beachten. Angefangen bei der Planung, stellt sich ebenso die Frage, welcher Boden in Frage kommt und welche Möbel sich eignen. Natürlich sollte es dabei auch nicht an Grün in Form von Pflanzen fehlen. Gegebenenfalls muss auch auf einen Sonnen- oder gar Sichtschutz zurückgegriffen werden. All diese Punkte haben wir für euch genauer aufgestellt und geben euch Tipps und Ideen mit auf den Weg zu eurem neuen Wohlfühlort!