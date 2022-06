Wohnzimmerlampen: Licht für den Beistelltisch

Licht spielt im Wohnzimmer eine wichtige Rolle, denn erst die passende Beleuchtung macht die Atmosphäre perfekt. Neben Decken- und Stehlampen, Flutern, Kronleuchten, Spots und Lichterketten tauchen vor allem Tischlampen den Raum in das richtige Licht. Ob man es nun hell und klar mag, schummrig, romantisch, gemütlich oder geheimnisvoll, bleibt ganz dem persönlichen Geschmack überlassen. Ebenso wie das Design der Lampe selbst, denn Wohnzimmerlampen sorgen nicht nur für den gewünschten Grad an Helligkeit, sondern machen auch selbst optisch jede Menge her – egal, ob an- oder ausgeschaltet. So spiegeln sie als spannende Deko-Elemente und Accessoires den Stil des Wohnzimmers wider.