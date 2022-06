5. Tolle Wohnideen aus Glas

Die Leuchte Light Drop von e27 trägt ihr Geheimnis ganz offen zur Schau: Das Lochblech über einem Sockel aus mundgeblasenem Glas dient nicht nur als Schirm, sondern streut das Licht und verwandelt es in sanfte Helligkeit. Ein in jeder Hinsicht „einleuchtend“ gestaltetes Objekt, nominiert für den German Design Award 2014. Ob mitten im Raum, auf einem Ecktisch oder am Fenster - Light Drop sorgt für gleichbleibend angenehme Licht-Stimmung und schafft Atmosphäre.