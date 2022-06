Bettwäsche für kalte Winternächte

Die Nächte sind zu dieser Jahreszeit schon empfindlich kalt und in den meisten Betten fand längst ein Machtwechsel statt: Leichte Sommerdecken mussten dicken Daunen und kuscheligen Federbetten weichen. Doch nicht nur das Bettzeug an sich ist wichtig für eine gemütliche Winteratmosphäre im Schlafzimmer, die richtige Bettwäsche sorgt für den letzten Schliff. Die meisten von uns verzichten jetzt in der kalten Jahreszeit auf zarte Blümchen, knallige Farben und sommerliche Stoffe und greifen lieber zu gedeckteren Tönen und wärmeren Materialien. Hier kommen ein paar Beispiele für winterlich-kuschelige Bettwäsche.