homify 360°: Das Einfamilien-Schloss

In diesem homify 360° möchten wir euch ein Haus vorstellen, das auf einer Gebirgsspitze gebaut wurde und dank der Positionierung und Bauweise wie ein kleines Schloss wirkt. Auf einer Fläche von insgesamt 600 qm steht dieses 160 qm große Einfamilienhaus in idyllischer Lage direkt an einem kleinen Fluss. Das Haus am Fels befindet sich in Yangpyeong Munho-ri, Korea, unweit der Hauptstadt Seoul. Traditionellerweise als Sommerfrische genutzt, sprießen seit einiger Zeit hier und da moderne Bauten aus dem felsigen Boden, die oft als Ferienhäuser verwendet werden. Die Anforderungen des Bauherren waren relativ komplex, doch unsere Experten von Studio_GAON konnten dessen Wünsche dennoch in die Tat umsetzen. Dabei herausgekommen ist ein Haus mit einzigartiger Architektur. Das Anwesen sollte zudem umweltbewusst sein und nicht allzu sehr in die unberührte Natur eingreifen. Deswegen wurde nicht in die Tiefe gegraben, sondern ein innovatives Trägersystem entwickelt, welches das Haus quasi schweben lässt.

Mit welchen Überraschungen das Einfamilien-Schloss am Abhang noch aufwarten kann und alle Fotos des atemberaubenden Projekts zeigen wir euch jetzt in einem kleinen Rundgang.