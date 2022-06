Graues Einfamilienhaus von Ben van Berkel

Ben van Berkel setzte sich genau mit dem Grundriss des Hauses auseinander und plante alle Eventualitäten mit ein. Neben den klassischen Bedürfnissen eines herkömmlichen Raumprogrammes bezog er den Tagesablauf der Bauherren in den Entwurf mit ein, der einen ausschlaggebenden Einfluss auf die Raumfolge hatte. Die funktionalen Bedürfnisse der Bauherren wurden gemessen und sämtliche Aktivitäten eines genormten Tages wurden bei der Planung berücksichtigt. Das bedeutet: Wann steht der Bauherr auf? Welchen Raum betritt er nach dem Aufstehen zuerst? Folgt die Küche oder das Bad? All diese Punkte wurden akribisch in stetigem Austausch ausgearbeitet und flossen in die Planung ein. So wurden als erste Annäherung die Tagesabläufe der Familie sowie deren Bewegung im Haus innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus in ein Diagramm übertragen. Nach der Auswertung dieser lokalen und temporären Aufzeichnungen, bemühte sich Ben van Berkel zusätzlich, die umgebende Landschaft des Hauses auch im Inneren spürbar zu machen. Eine lange und aufwendige Suche nach einer passenden Struktur, die Raum, Zeit, Bewegung und den Ort zu einem Ganzen verknüpfen sollte begann. Es sollte ein Haus entstehen, das mehr zu bieten hatte als das heute übliche durchschnittliche Einfamilienhaus, in dem nur die Nacht und Teile der Freizeit verbracht werden.