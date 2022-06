Top 5: Unglaubliche Vorher-Nachher Projekte und Traumhäuser

Auf dem dritten Platz findet sich verdientermaßen dieser spektakuläre Neubau in Phoenix, Arizona wieder. Das amerikanische Architektenduo von The Ranch Mine gestaltete nämlich ein umweltbewusstes, elegantes Gebäude, das sich einerseits perfekt in den historischen Distrikt der Stadt einfügt und andererseits geschickt seine eigene architektonische Agenda verfolgt. Wie diese aussieht, was es mit der energieeffizienten Belüftung auf sich hat und warum die Bewohner jeden Tag im Freien Fernsehen könnten, lest ihr hier: homify 360°: Einfamilienhaus in Phoenix, Arizona.