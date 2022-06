5 Traumhäuser in Italien

Hier sehen wir ein Traumhaus der ganz anderen Art. Auf den ersten Blick hat es nicht sehr viel mit den schnieken Villen in diesem Ideenbuch zu tun, aber wir finden, dass dieses Natursteinhaus auf Pantelleria durchaus seinen Platz hier verdient hat, denn auf seine Weise ist es in der Tat ein absolutes Traumhaus. Eingebettet in eine Kulisse aus grüner Vegetation und dunklem Lavagestein liegt es direkt am blauen Mittelmeer und steht den Luxusvillen in diesem Ideenbuch in Sachen Ausblick in Nichts nach. Das traditionelle Dammuso besteht aus genau dem Gestein, das sich in seiner unmittelbaren Umgebung findet und ist im Inneren minimalistisch, und schlicht, aber durch und durch hochwertig und modern eingerichtet. Unser Tipp: Ein Klick ins Projekt lohnt sich auf jeden Fall, denn dieses Haus hat so einiges zu bieten, was man ihm auf den ersten Blick nicht unbedingt ansehen mag. Für alle, die das Leben im Einklang mit der Natur lieben und sich am traumhaften Mittelmeerpanorama nicht satt sehen können, ist dieses Haus mit Sicherheit ein Traumhaus, auch ohne XXL-Glasfronten und Infinity-Pool.