Modernisierte Altbauwohnung

Von Hamburg nach München, Berlin nach Stuttgart sowie Frankfurt nach Düsseldorf – in den beliebten Stadtteilen unserer Großstädte sind schöne (und bezahlbare!) Wohnungen meistens Mangelware… Einer dieser Places to Be in unserer Hauptstadt ist ja der hippe Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg. Bei Wohnungsbesichtigungen sind hier bis auf die Straße reichende Schlangen aus Studenten, alleinerziehenden Müttern, Pärchen, Familien oder Singles absolut kein seltenes Bild… Und das, obwohl viele Wohnungen noch nicht einmal saniert sind, mehr Hauswand abbröckelt als verputzt ist und die Küche maximal aus einer kaputten Spüle, sowie einem Herd von 1950 besteht – das alles selbstverständlich auf vergilbtem PVC-Fußboden. Und trotzdem finden diese Wohnungen schneller einen Besitzer als man dreimal hintereinander Wohnungsannonce sagen kann. Dabei geht es auch ganz anders! Zum Glück gibt es auch Architekten wie Bernhard Nickel, die Stuck-Elemente oder Dielenböden zu würdigen wissen und Altbauwohnungen einen modernen Anstrich verleihen! So liebevoll wurde die im Jahr 2007 fertiggestellte Dreizimmerwohnung von den Nickel Architekten saniert und umgebaut: