Farbgestaltung: Orange, Pink und Lila

Die Wirkung von Orange

Orange wirkt fröhlich, sommerlich und frisch und bringt all diese Attribute mit einer warmen Note in unser Zuhause. Das Tolle an Orange: Es strahlt Wärme und Dynamik zugleich aus und macht sofort gute Laune.

Orange wohnen

Orange ist die perfekte Farbe für alle, die warme Töne lieben, denen Rot aber zu intensiv und Gelb zu speziell ist. Ob als fröhlicher Farbtupfer in Form von Kissen, Teppichen oder Deko-Objekten oder als warme Wandfarbe – Orange macht Spaß. Ganz einfach zu kombinieren ist diese Farbe allerdings nicht. Im Zusammenspiel mit Gelb und Rot ergibt sich ein warmer, mediterraner Look, in Kombination mit Weiß ein frisches Flair. Wer auf krasse Kontraste steht und keine Angst vor Farbe hat, kann Orange auch mit der Komplementärfarbe Blau inszenieren.