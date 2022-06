Eine Schule in Palästina

Wir zeigen euch hier bei homify so viele großartige Beispiele für herausragende Architekturprojekte, von Privatvillen über Hausrenovierungen bis hin zu öffentlichen Gebäuden und Projekten. Aber Architektur kann viel mehr sein als das. Deshalb haben wir euch heute ein Gebäude mitgebracht, das ein wenig anders ist als die eindrucksvollen, inspirierenden Projekte, die ihr hier sonst seht. Bei diesem Projekt zeigt sich die solidarische und soziale Seite der Architektur in einem der größten Krisengebiete der Welt. Wir reisen mit euch in die C-Zone der besetzten Gebiete im Westjordanland. Diese Zone gehört zwar offiziell zu den Palästinensischen Autonomiegebieten, wird aber vollständig von Israel kontrolliert. In einem Beduinencamp vor Ort wurde 2010 eine Schule errichtet, um den Kindern der Umgebung inmitten all der Schrecken und Wirren des nicht enden wollenden Konflikts Zugang zu Bildung und Unterricht zu ermöglichen.