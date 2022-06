Der Naturgarten

Was die Bepflanzung angeht, sollten Naturgärtner für eine möglichst große Vielfalt sorgen, denn so entsteht direkt vor der eigenen Haustür ein perfektes kleines Ökosystem, in dem sich nicht nur heimische Tierarten wohl fühlen, sondern ganz sicher auch die Menschen, die in der grünen Oase Entspannung finden.