homify 360°: Modernes französisches Landhaus

Heute möchten wir mit euch in den Südwesten Frankreichs, genauer gesagt in die Region Midi-Pyrénées. Die Region ist geprägt von einer sanften, grünen Landschaft, in der es noch kleine traditionelle Dörfer, Türme und Kirchen gibt, die aufgrund ihrer Bauweise aus Stein auf eine lange Tradition zurückblicken können.

Das Projekt, das wir euch heute zeigen, basiert ebenfalls auf Stein und wurde von dem Architekturbüro Fabrice Commerçon geplant. Es entstand die Umwandlung eines alten Bauernhauses zu einer modernen Residenz, die viel Luxus und Komfort bietet. Im Folgenden könnt ihr euch ein Bild von der überaus realistischen Fotomodellierung des Projekts machen.