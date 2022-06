Immobilienperle an der Costa Blanca

Spainville Inmobiliaria lädt uns ein ins Paradies. Unsere Experten widmen sich der Planung, dem Bau und dem Verkauf von faszinierenden Traumhäusern an der spanischen Costa Blanca – und sie machen ihren Job ausgesprochen gut, wie die folgenden Fotos beweisen. Die Bilder zeigen ein echtes Vorzeigeprojekt des Expertenteams, ein Haus, das nicht umsonst den ebenso liebevollen wie repräsentativen Beinamen Perle des Mittelmeeres trägt. Elegant und stolz reckt es sich aus den rauen Steinen seiner Umgebung in unmittelbarer Nähe des Meeres dem blauen Himmel entgegen – ein perfektes Zusammenspiel aus klaren Linien, minimalistischen Formen und einem reinen, strahlenden Weiß, das in der spanischen Sonne leuchtet. Wer würde da nicht am liebsten sofort die Koffer packen und in den nächsten Flieger steigen… ?