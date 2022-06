Ein farbenfrohes Haus mit grandioser Einrichtung

Mit Betreten des Hauses kommt man zu allererst in die Lobby, die sich offen und einladend präsentiert. Hier geht es ebenso farbenfroh weiter, wenn auch etwas gedämpfter. So wurde für die Wände ein zartes Gelb vorgesehen, das in kräftiger Variante erneut in dem modernen Wandregal aufgegriffen wird. Als Highlight zeigt sich der Fliesenboden mit seinem schönen Muster, das man durchaus auch für sich daheim vormerken kann. Denn so ein Boden sorgt garantiert für einen Blickfang.