7 sensationelle Küchen

Grau ist neben Weiß eine der beliebtesten Farben für moderne Küchen. Wer sichergehen will, dass er sich nicht nach wenigen Monaten an seiner Küche satt gesehen hat und darüber hinaus ein pflegeleichtes, elegantes und solides Modell sucht, liegt mit einer solchen Küche genau richtig. Die matten, grifflosen Fronten wirken modern und stylish und bieten jede Menge Stauraum für alles, was man in einer Küche so unterbringen muss. Für einen raffinierten und originellen Touch sorgt der bernsteinfarbene Spritzschutz zwischen den oberen und unteren Schränken, der gleichzeitig eine wohnliche Wärme mitbringt.