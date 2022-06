10 Waschtische mit Charakter für ein stilvolles Bad

Holz gehört zweifellos zu einem der beliebtesten Materialien fürs Badezimmer. Und in diesem Waschtisch inklusive Spiegelschrank wurde es besonders beeindruckend inszeniert. Eine außergewöhnliche Anordnung des natürlichen Materials lässt einen 3-D-Effekt entstehen, der in der grauen Raumgestaltung einen Kontrast setzt und zugleich für Dynamik sorgt. Passend zum natürlichen Look entschied man sich für organisch geformte Waschbecken.