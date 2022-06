10 sensationelle Grillbereiche für eure Gartenparty 2021

Wenn Sie ein Ferienhaus haben, dann müssen Sie einen Kamin in Ihrem Garten haben. Ein Ferienhaus ohne Grill ist wie eine Küche ohne Herd. Das Dilemma liegt also in der Auswahl des perfekten Design und die am besten geeignete Ort zu Ort. Architekten Rousseau bietet uns zwei Dinge. Die erste ist, in einer strategischen Position zu platzieren, zwischen dem Pool und der Innenseite, so dass Sie nicht haben, um von einem Ort zum anderen zu bewegen. Die zweite besteht darin, ein Design, das den Rest der Einrichtung passt zu wählen und die letzte Element: Licht. Dies gibt einen Raum zu schaffen, die unabhängig von der Zeit oder der Ort, immer im Dienst in Ihrer Nähe.