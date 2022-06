Moderne Villa mit Traumhauspotenzial

Eine moderne Villa definiert sich weniger durch die Größe des Grundstücks, auf dem sie steht, als viel mehr durch die räumliche Konfiguration des Baukörpers, die optimale Raumnutzung, das Verschmelzen von Innen- und Außenraum und nicht zuletzt ein zukunftsorientiertes Energiemanagement. Die Villa, die wir euch heute zeigen, wurde vom Wiener Architekten Zoran Bodrozic geplant und steht auf einem sehr schmalen Hanggrundstück in Klosterneuburg. Sie wurde als Niedrigenergiehaus konzipiert, dessen Heizung und Kühlung mittels Wärmepumpe mit Erdbohrungen erfolgen. Ein offener Kamin trägt bei extremen Temperaturen zur Wärmeversorgung bei, die Solaranlage heizt den Pool, wobei Überschüsse in die Heizung des Hauses eingespeist werden. Was diese moderne Villa sonst noch so zu bieten hat, zeigen die folgenden Bilder.