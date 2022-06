Lampe mit Lautsprecher: Boomer Light

Häufig ist es schon schwierig genug, eine Lampe zu finden, die den Raum in ein schönes, warmes Licht taucht und dabei gleichzeitig noch selbst gut aussieht. Ja, auch hier kommt es eben auf die inneren Werte an… Was bringt schließlich jede noch so hübsche Designer-Lampe, wenn sie ein so grauenhaftes Scheinwerfer-Licht macht wie in den Umkleidekabinen der meisten Modeketten..?! Die – und das ist schon mal Geheimnis Nr. Eins – dimmbare (!) LED-Lampe Boomer Light von Ultron hat aber noch mehr drauf… Und jetzt folgt Geheimnis Nummer Zwei: Sie kann Musik machen! In die Lampe ist nämlich tatsächlich ein Bluetooth-Lautsprecher integriert.