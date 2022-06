Kupfer-Accessoires

Außen schlicht, innen oha! Ob man das Gefäß nun als Deko-Element nutzt oder es mit Snacks befüllt – so oder so freut man sich hier, ins Schalen-Innere zu blicken. Dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, wenn man schon wieder alle Walnüsse geknackt hat… Ganz im Gegenteil: Diese Schale aus geklopftem Kupfer kann auch gerne ohne Inhalt das Wohnzimmer zieren.