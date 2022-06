10 Innentreppen für einen spektakulären Aufstieg

Treppen finden überall einen Weg hin, sei er noch so schmal und der Aufstieg noch so hoch. Um hier vom Unter- ins Obergeschoss zu gelangen, wurde auf eine Spindeltreppe gesetzt, die sich überaus platzsparend zeigt. Dabei wurde vor allem das Material Holz verwendet, das sich nicht nur in den Stufen widerspiegelt, sondern auch in deren Halterung, wofür ein Baumstamm eingesetzt worden ist. Wie originell! Für das Geländer wurde eine zierliche Konstruktion aus schmal verlaufenen Metallstäben gewählt, wodurch ein insgesamt rustikales Bild entsteht.