Badezimmer renovieren: Tipps und Ideen

Am Anfang der Überlegungen steht unter anderem die Wahl der Farben, die im neu gestalteten Badezimmer dominieren sollen. Dies ist natürlich Geschmackssache, aber es empfiehlt sich dennoch, im Vorhinein genau zu überlegen, was man persönlich von seinem Badezimmer erwartet. Wer nicht ständig putzen will, sollte sich für pflegeleichte Töne entscheiden, auf denen man nicht jeden Fleck, jeden Wasserspritzer und jedes Haar sieht. Zum anderen ist es ratsam, zu bedenken, dass man im Badezimmer in den Tag startet und diesen vermutlich nicht in einer düsteren, dunklen Umgebung beginnen will. Generell eignen sich – gerade für kleine Bäder – helle Naturtöne oder Pastellfarben besonders gut.