Modernes Wohnhaus mit Seeblick

Auf der anderen Seite wandelt sich das Bild. Hier wurde das Obergeschoss mit einem durchgehenden Fensterband zum Turnersee hin orientiert und ermöglicht so einen fantastischen Blick über die Berge und den See. Als Fassadenverkleidung für die obere Etage wurden großflächige, mit einem biologischen Anstrich versehene, vorvergraute Lärchen-Dreischichtplatten gewählt. Fenster und Außentüren sind als Holz-Alu Elemente mit Dreifachverglasung ausgeführt. Das Erdgeschoss wurde mit einem roten Wärmedämmverbundsystem versehen, das einen spannenden optischen Kontrast zum auskragenden Obergeschoss bildet. Alle Metallteile sind anthrazitfarben beschichtet und die Beschattung wurde in Form von anthrazitbeschichteten Außenraffstores in die Fassadenkonstruktion integriert.