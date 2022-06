homify 360°: Gradonna Mountain Resort

Das Gradonna Mountain Resort liegt oberhalb des Dörfchens Kals zwischen Wiesen und Wäldern direkt am Großglockner und bietet einen imposanten Blick auf die malerische hochalpine Landschaft. Der Name des Resorts bezieht sich auf eine prähistorische Fundstätte in unmittelbarer Nähe. Was die Architektur angeht, wurde bewusst jedes platte alpine Klischee vermieden. Im Mittelpunkt stand dabei ein möglichst schonender Eingriff in Natur und Landschaft und ein bewusster Umgang mit der Topographie und der Vegetation vor Ort. Dementsprechend ist das Resort auch weitgehend autofrei gehalten.