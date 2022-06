Industrielle Designerwohnung in Tokio

Der Wohnbereich wurde offen gestaltet und schließt direkt an das Wohnzimmer an. Der Innenarchitekt griff im Wohnbereich auf die gleichen Farben wie im Esszimmer zurück, um ein stimmiges Ganzes zu erhalten. Die Brauntöne sorgen für eine gemütliche Stimmung und bieten den freigelegten Bauelementen, die man an der Decke erkennen kann, Parole. Als Couchtisch dient ein massiver Holzblock, der das Wohnzimmer massiger erscheinen lässt. Viel Licht gelangt über die großen Fenster in den Innenraum. Schwarze Fensterrahmen wirken plastischer und wurden zudem häufig in Werkstätten verwendet. So greifen sie den industriellen Stil wieder auf.