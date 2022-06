Geschenkideen für Leseratten

SIGNET von Benjamin Helle ist eine geniale Kreuzung aus Lampe und Lesezeichen. In dieser coolen Erfindung vereinen sich also zwei absolut wichtige Accessoires für ungetrübten Lesespaß. Auf diese Weise können wir unser Lieblingsbuch oder -magazin stylish in Szene setzen, wissen immer, auf welcher Seite wir gerade waren, und haben noch dazu die optimale Beleuchtung beim Lesen. Eine ebenso überraschende wie raffinierte Erfindung, die unter Garantie jeden Bücherwurm in Entzücken versetzt.