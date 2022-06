Alles ist erleuchtet: Originelle Weihnachtsbeleuchtung

Schmetterlinge im Winter, als Weihnachtsdeko? Klingt im ersten Moment eher unorthodox, doch wir finden, es stellt eine erfrischende Abwechslung zu den ganzen Rentieren, Weihnachtsmännern und öden Lichterketten dar. Die LED-Schmetterlinge leuchten in Pink, Türkis und Royalblau, trotzen dem Winter und tauchen unseren Garten in ein schönes Licht. Was will man mehr?

Wir hoffen, diese Beleuchtungs-Ideen zum Fest haben euch gefallen.