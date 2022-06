homify 360°: Puristisches Haus in Porto

Das Haus befindet sich in der Nähe der belebten Avenida da Boavista und ist in einer typischen Wohnumgebung der Stadt Porto eingebunden. Die Fassade des Hauses sticht sofort hervor und unterscheidet sich aufgrund der diversen Materialien von den benachbarten Gebäuden. Die Ansicht wurde in drei Abschnitte unterteilt: Die erste Etage wurde mit länglichen Fliesen beklebt, die eine vertikale Ausrichtung hervorrufen. Die spezielle Farbigkeit der Kacheln wirkt wie eine sanfte Aquarellmalerei, die von dem hellen Weiß organisch ins Blaue verwischt. Das Erdgeschoss wurde in zwei Abschnitte zoniert, die sich zur linken Seite transparent aufgrund des grünlich schimmernden Glases präsentieren. Zur rechten Seite, die auch die Eingangstür beherbergt, wurde der futuristische anmutende Werkstoff Aluminium verwendet, der das Gebäude äußerst edel und kühl wirken lässt.