Cocooning – Wohntextilien für jeden Geschmack

Ob es draußen regnet, stürmt oder schneit, ist uns herzlich egal, denn zu dieser Jahreszeit bleiben wir sowieso viel lieber zuhause. Warum sollten wir auch die eigenen vier Wände verlassen, wenn es hier drinnen so herrlich gemütlich ist? Wir nehmen uns in Sachen Verpuppung ein Beispiel an der Insektenwelt und häufen zuhause so viele flauschige Kissen, Decken und Teppiche an, bis es so richtig kuschelig ist. Hier kommen ein paar cocooning-erprobte Wohntextilien für jeden Style und jeden Geschmack.