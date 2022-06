Verspieltes und buntes Einrichtungsdesign

Das Highlight der Wohnung stellt für uns die Küche dar. Diese wurde in zwei Zeilen untergliedert, die sich parallel gegenüberliegen. Dunkelbraune, hölzerne Unterschränke dominieren den Raum und wirken besonders edel. Um dem Raum Frische zu verleihen, wurde die schmale Wand in einem Mintton gemalert. Eine horizontale Halterung aus Edelstahl dient dazu, Utensilien an der Wand zu befestigen. Durch den Küchenklimbim entsteht ein wenig Unordnung, das das Konzept jedoch zweckmäßig gestaltet und für den Alltag in der Küche äußerst hilfreich ist. Die Spüle stellt ein rechteckiges weißes Becken dar, die vor dem Fenster thront. Aufgrund des natürlichen Lichteinfalls und die richtige Positionierung wird die Arbeit dadurch erleichtert.