Cooles Loft in Mailand

Im unmittelbaren Zentrum von Mailand wurden in einer alten Seifenfabrik aus dem 19. Jahrhundert mehrere Lofts geplant. Der Begriff Loft darf hier wirklich verwendet werden, da es sich um ein ehemaliges Fabrikgebäude handelt, das umgenutzt wurde. In die Planungen wurde das gesamte Gebäude eingeschlossen. So wurde der Dachboden neu strukturiert, um die Integration von Büros in den Wohnraum zu inkludieren.