Modernes urbanes Loft

Better and better

Hier sieht man das wahre Prunkstück des Wohnraumes: Die einstige Fensterfassade konnte erhalten bleiben und wurde als dekoratives Element in den Entwurf eingeplant. Die Stützen und der Sturz blieben unverputzt und bilden den Grundstock des Lofts. Davor gliedert sich der angeschlossene Neubau an, der die Funktion der ehemaligen Fenster übernimmt. Viel natürliches Licht strömt über den Anbau ein, da das rechtwinklige Bauelement aus Glas besteht und wie eine Rahmen in die entstandene Lücke eingesetzt wurde.

Die Küche erstreckt sich auf der rechten Seite des Bildes und wurde in zwei unterschiedliche Zonen gegliedert. In der tiefer liegenden Ebene findet sich der Kochbereich, der konventionelle Elektrogräte beherbergt. Über zwei Stufen gelangt man in den hellen Neubau, in dem sich auch der zweite Teil der Küche ansiedelt. Dieser Bereich ist so ausgelegt, dass das Geschirr und das Besteck schnell griffbereit sind, um den Esstisch zu decken, der sich im Neubau befindet.