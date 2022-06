Bunte Gardinen und Vorhänge

Ihr habt Lust auf ein bisschen Bunt in der Bude, wollt aber nicht gleich so richtig tief in den Farbtopf greifen? Dann ist der Dip Dye-Trend die ideale Lösung für euch. Bei diesen Gardinen wird nur der untere Rand bunt eingefärbt, sodass sie wirken wie einmal kurz in den gelben Farbeimer getunkt. So ergibt sich ein ebenso cooler wie fröhlicher Look, der Spaß macht und mit wenig Farbe eine große Wirkung erzielt.