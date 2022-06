Das Badezimmer einrichten und dekorieren

Klar brauchen auch Handtücher, Bademäntel und allerlei andere Dinge Stauraum, daher ist es mit ein paar Regalen im Badezimmer noch nicht getan. Zum Glück bietet dieser Raum einige gute Staumöglichkeiten, die quasi schon eingebaut sind: So bietet sich etwa der Raum unter dem Waschbecken ideal als Aufbewahrungsort für Schwämme, Badreiniger und Co. an. Auf dem Fensterbrett können Duftkerzen und Dekorationselemente Platz finden, während unsere Handtücher am liebsten in einer eigenen Kommode verstaut werden. Wie viel wohnlicher das Bad durch den richtigen Stauraum wird, zeigt auch dieses Bild eindrucksvoll. Hier wurden alle Regale, Kommoden und Armaturen in demselben hellen Holz gewählt, dazu wurden helle Dekorationsartikel wie Muscheln, kleine Bilder und Vasen gewählt. Der Gesamteffekt wirkt sehr aufgeräumt und heimelig.