5 Länder – 5 coole Cafés

Die One Square Bar in Edinburgh ist eine Mischung aus Café, Bar und Restaurant und lädt mit seinem modernen, farbenfrohen und stylishen Design sowohl zum Frühstück als auch zum Dinner ein, zum Afternoon Tea genauso wie zum schnellen Mittagessen. Die eindrucksvolle Lichtinstallation dieser coolen Location stammt von unseren Experten Heathfield & Co. und ist ein echter Eyecatcher im modernen Interieur der One Square Bar. Sie besteht aus verschieden großen und farbigen Glasskulpturen, die in unterschiedlichen Höhen aufgehängt wurden und eine einladende, dynamische und stylishe Atmosphäre kreieren.