Balkon und Terrasse im Winter nutzen

Wenn all die bunten Blumen Winterschlaf halten, muss man zu anderen Mitteln greifen, wenn man Balkon und Terrasse schön gestalten und hübsch in Szene setzen will. Mit der richtigen Beleuchtung ist da schon mal ein großer Schritt getan. Lichterketten, Laternen, Windlichter, Kerzen und Co. verwandeln den tristen Winterbalkon im Handumdrehen in ein stimmungsvolles Lichtermeer. Wer weihnachtliche Akzente setzen möchte, liegt mit dem Turmfeuer von der D&S Handel UG goldrichtig. Dieses Designobjekt kann wahlweise mit Feuer oder mit neuester LED-Technik verwendet und individuell nach Wunsch gestaltet werden.