Tipps zum Einrichten einer gemütlichen Ein-Zimmer- Wohnung

Bei genauerem Hinsehen werden die vielen Details sichtbar, die den kleinen Raum zu einem gemütlichen Zuhause machen, denn Textilien tragen einen großen Teil zum verbesserten Komfort bei. Ein Kissen mit einem grafischen Motiv, eine Wolldecke und ein Sitzhocker, dessen Husse ein grobmaschiges Strickmuster ziert, wurden zur Dekoration verwendet.

Ebenso wichtig ist die richtige Ausleuchtung spezieller Punkte, die in den Vordergrund gestellt werden sollen. Die Innenarchitektin setzte den Schwerpunkt auf indirekte Beleuchtung. Die Leuchten im gesamten Raum folgen keinem Design, sondern unterscheiden sich in der Gestalt voneinander. Neben künstlicher, elektrischer Beleuchtung finden sich auch Kerzen, die in den Abendstunden ein wunderbar heimeliges Licht zaubern.