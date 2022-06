Lichtgestaltung in besonderen Räumen

Licht ist der Stimmungsgestalter Nummer eins, der Räume perfekt in Szene setzen und ihnen ein ganz bestimmtes Flair verleihen kann. Ob man es nun gemütlich, funky, glamourös oder romantisch haben möchte – mit der richtigen Beleuchtung ist schon mal ein großer Schritt getan bei der Gestaltung der eigenen vier Wände. Doch nicht nur in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad ist das passende Licht immens wichtig, auch in außergewöhnlicheren Räumen kann man mit einer geschickt gewählten Beleuchtung ein Stil-Statement setzen. Wir haben uns bei unseren Lichtplanern umgesehen und euch sechs beeindruckende Projekte mitgebracht, die ganz besondere Räume in ein ganz besonderes Licht tauchen – von der Garage bis zum Weinkeller und vom Schwimmbad bis zur Kirche.