Winterurlaub: Gemütliches Chalet in der Schweiz

An das Esszimmer schließt sich logischerweise die Küche an. Man entschied sich, für das Küchenmobiliar gänzlich gebürsteten Edelstahl zu verwenden. Das Material Edelstahl stellt zu dem vorherrschenden Holz einen krassen Kontrast dar. Die Arbeitsplatte der Kochinsel und der Spüle ist aus einem speziellen Stein namens Pietra del Cardoso. Der Pietra del Cardoso ist ein türkisfarbener bis dunkelgrauer Naturstein. Aufgrund seiner mineralischen Zusammensetzung und seiner Entstehung besitzt der Pietra di Cardoso einen hohen Kompaktheitsgrad und eine bemerkenswerte Bruchfestigkeit. Zusätzlich hat er mechanische Eigenschaften bezüglich der Abnutzung und ist äußerst resistent gegen Verwitterung und bietet sich daher sehr gut als Arbeitsplatte für hochwertige Küchen an. Der Pietra del Cardoso wird seit jeher in der Alta Versilia inmitten der Gebirgskette der Apuanischen Alpen an jenem Ort abgebaut, dessen Namen er trägt.