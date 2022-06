Wandgestaltung für mehr Spaß in der Wohnung

Ein echter Klassiker an der Wand sind Fliesen. Vor allem im Badezimmer und in der Küche gehören sie nach wie vor zu den beliebtesten Methoden, die Wände zu gestalten. Kein Wunder: Sie sind pflegeleicht, unkompliziert, günstig zu haben, relativ einfach an die Wand zu bringen und sie kommen mit Wasserlachen genauso gut zurecht wie mit Fettspritzern, Tomatensauce oder Wein. Sie lassen sich ganz einfach reinigen und auch was die Optik angeht, machen sie ordentlich was her. Ob man sich nun für elegante Mosaike, einen coolen Retro-Style oder einen kunterbunten Mustermix entscheidet, bleibt ganz dem persönlichen Geschmack überlassen.