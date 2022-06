Kuschelecke im Kinderzimmer

Ein Kinderzimmer ist der Raum, an den wir die höchsten Ansprüche haben. Denn in diesem Zimmer müssen die Kinder ihre Fantasie ausleben können und die Welt entdecken – aber auch zur Ruhe kommen. Die perfekte Lösung, um alle drei Wünsche auf einmal zu erfüllen, ist die Einrichtung einer Kuschelecke. Hier können die Kleinen in ihrer eigenen Welt Drachen bezwingen und Schiffe entern oder einfach nur ein Nickerchen machen und die Erlebnisse des Tages verarbeiten. Wir zeigen euch, wie eine Kuschelecke aussehen kann und mit welchen Mitteln ihr sie einrichten könnt.