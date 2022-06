homify 360°: Natursteinhäuser auf Pantelleria

Dammuso bedeutet in der sizilianischen Sprache so viel wie Dach und bezeichnet somit gleich eines der Hauptmerkmale dieser antiken Bauten. Auf den dicken Wänden aus schwarzem Vulkangestein sitzen nämlich leicht kuppelförmige, weiß getünchte Dächer. Diese dienen dazu, das Regenwasser besser zu sammeln und in Zisternen zu leiten. Gleichzeitig entstehen durch diese Art des Daches im Inneren des Dammuso schöne Gewölbe in jedem Zimmer.