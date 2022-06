6 Coole Dekorationsideen fürs Wohnzimmer

Sofas sind ja oft einfarbig und damit leider etwas langweilig. Wer künftig nicht mehr in einem Meer aus Grau, Braun oder Beige versinken möchte, für den haben unsere Experten von HOME Wohnen & Schlafen die Lösung. Diese kommt in Form von Möbeln nach Maß daher. Ob man, wie abgebildet, ein cremefarbenes Sofa mit rotem Einschub und geblümtem Hocker möchte, einen pinken Sessel oder gar eine überlange Couchlandschaft in Mitternachtsblau oder Lindgrün, alle Wünsche können erfüllt werden. Das Sofa auf dem Bild ist übrigens von Sophisticated Living. So wird es uns im Wohnzimmer garantiert nie mehr langweilig!